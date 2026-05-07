Арестован напавший на пасынка с мачете житель Кузбасса

Суд в Кемеровской области отправил под стражу 66-летнего мужчину, которому вменяют покушение на убийство его пасынка.

Как сообщили в объединенном пресс-центре судов региона, по данным следствия, будущий фигурант уголовного дела отмечал праздники с друзьями, в том числе, 27-летним сыном сожительницы. Застолье обернулось конфликтом. Мужчина напал на пасынка с мачете и нанес удар по голове.

Пострадавшему повезло. Буйного злоумышленника скрутили другие участники посиделок, раненому вовремя оказали медицинскую помощь, обошлось переломом челюсти. Несмотря на возражения подозреваемого и его адвоката, по решению суда нападавший мужчина арестован до 5 июля, идет следствие.