Украинского бизнесмена Черняка* заочно приговорили в РФ к 14 годам колонии

Украинского бизнесмена Евгения Черняка* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 57-летний гражданин Украины Евгений Черняк* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), — рассказала Нефедова.

По версии следствия, Черняк* с мая 2022 года по февраль 2023 года финансировал Вооруженные силы Украины. Суммарно он перечислил им более 300 миллионов рублей.

В феврале прошлого года Россия объявила в международный розыск владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка*. Его обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины. При этом на Украине его подозревают в финансировании РФ.

* Внесен перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму