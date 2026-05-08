Россиянка вступила в «домовый чат» и отдала мошенникам 11 млн рублей

В полицию Казани обратилась 59-летняя горожанка с заявлением о хищении 11 млн рублей, доверившись неизвестным, она продала собственное жильё и автомобиль, а также оформила несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

Всё началось с сообщения в мессенджере, неизвестны от имени управляющей компании женщине предложили вступить в общедомовой чат. Женщина перешла по ссылке, после чего получила уведомление о взломе ее личной страницы на портале "Госуслуги". Сразу после этого к общению подключились лжеспециалисты, представившиеся сотрудниками "Росфинмониторинга" и правоохранительных органов.

Неизвестные убедили потерпевшую, что злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и сейчас пытаются оформить несколько кредитов. Чтобы "обезопасить" накопления, аферисты порекомендовали ей снять все имеющиеся на счетах деньги, а также продать квартиру и автомобиль.

Все вырученные деньги, по словам мошенников, требовалось перевести на специальные "безопасные" счета. 59-летняя горожанка поверила незнакомцам, выполнила все их инструкции и лишилась 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.