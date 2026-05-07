В России переобъявили в розыск Владимира Кара-Мурзу*

МВД России переобъявило в розыск Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу.

Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - указано в базе.

В особых приметах сказано, что он переобъявлен в розыск.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что основанием для переобъявления в розыск Кара-Мурзы могло стать новое уголовное дело.

Осенью 2025 года Кара-Мурза уже был объявлен в розыск в России.

Президент РФ Владимир Путин 1 августа 2024 года подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые участвовали в обмене заключенными. Среди них был Владимир Кара-Мурза. Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии со штрафом в 400 тыс. рублей. Он был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 1 ст. 284.1 (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Первый апелляционный суд признал приговор законным и обоснованным. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.