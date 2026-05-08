Негативный комментарий о Дне Победы привел россиянку на скамью подсудимых

Смоленский областной суд приговорил к двум годам принудительных работ 29-летнюю местную жительницу за негативный комментарий о Дне Победы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

В доход государства будут удерживать 5% из заработной платы. Женщину признали виновной по статье 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»).

По версии следствия, в апреле 2022 года и 2023 года подсудимая написала комментарии в соцсетях, которые содержали презрительно-негативное отношение к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Таким образом она нарушила моральные нормы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Ранее в Чите в отношении местного жителя возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете.