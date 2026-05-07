Российский пенсионер разрубил мачете лицо товарища

В Кемеровской области за покушение на товарища задержан 66-летний пенсионер из села Тарасово. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 24 апреля из-за конфликта с приятелем задержанный схватил мачете и вонзил его в лицо соперника, нанеся глубокую рубленную рану. Потерпевший был госпитализирован, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области осудят мужчину, напавшего с мачете на пассажиров поезда.