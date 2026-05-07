Полицейские задержали двух подростков за серию ночных краж в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Жуковском двух 15-летних подростков, которые по ночам совершали кражи из магазинов. Юноши успели похитить деньги и технику на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г.о. Жуковский задержали двоих 15-летних подростков, подозреваемых в совершении серии краж. Общая сумма материального ущерба от пяти краж составила около 200 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Подростки похитили из продуктового магазина на улице Гарнаева алкоголь, а также шесть тысяч рублей. Юноши также проникли в торговый комплекс на Нижегородской улице. Там они наведались в ателье, откуда похитили ноутбук, и в зубопротезный кабинет, где забрали смартфон. Подростки также совершили кражи из хлебного и табачного магазинов. В отношении парней возбудили уголовное дело. Обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мужчина по фамилии Миллер вместе с соучастниками украл из табачного магазина в Подольске табачную продукцию на 850 тысяч рублей. Злоумышленники также похитили из кассы свыше четырех тысяч рублей. Мужчину задержали и позднее осудили на 2,5 года. Его также обязали выплатить потерпевшей стороне более 830 тысяч рублей.