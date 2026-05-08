Арестованный адвокат Карабанов признал вину по делу о мошенничестве

Адвокат Александр Карабанов признал свою вину в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил представитель защиты подозреваемого.

— Карабанов признал вину в инкриминируемом ему преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — цитирует источник ТАСС.

По данным следствия, адвокат убедил учредителя «Интертехники» Алексея Леденева, обвиняемого в поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заплатить за не привлечение к ответственности.

Так Карабанов смог получить от него два миллиона рублей. Но позже бизнесмен написал заявление в СК из-за возникших сомнений по поводу возможностей специалиста.

На данный момент Карабанова допрашивают представители СК. В адвокатской конторе «Карабанов и партнеры» информацию прокомментировать не смогли.