На шахте «Алардинская» приостановили добычу угля после ЧП
Добыча угля приостановлена на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Об этом сообщает МЧС Кузбасса в «Макс».
Отмечается, что в результате задымления погибших и пострадавших нет.
В ведомстве уточнили, что после инцидента на поверхность эвакуировали 110 горняков. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек, добавили в МЧС.
Кроме того, для проведения разведки в шахте работают два отделения горноспасательного отряда. Всего привлечено 56 человек и 10 единиц техники МЧС РФ.
Об инциденте в шахте «Алардинская» стало известно ранее. По информации МЧС, произошло «задымление в людском уклоне на глубине 80 метров». Предварительно, на угольном предприятии загорелась кабельная продукция.
В прокуратуре Кузбасса по факту произошедшего начали проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. На поверхность по запасным выходам вывели 132 человека, никто не пострадал.
Шахта «Алардинская» расположена в поселке Малиновка и входит в группу «Распадская».