«Выбил головой лобовое»: друг Добромиловой рассказал о череде ДТП с ее участием

Знакомый актрисы и мотоциклистки Ксении Добромиловой, погибшей в ДТП в центре Москвы, Амир рассказал, что до этого она уже дважды попадала в серьезные аварии.

© Вечерняя Москва

— Не знаю девушку, которая водит машину лучше нее. Но это не помешало Ксюше засадить мою машину в первую же ночь в синагогу. После того, как она отвезла нас в аэропорт, играя в шашки на дороге, я, не задумываясь, посадил ее за руль вновь, — вспоминает Амир.

По его словам, Добромилова врезалась в другую машину, перелетела через бордюр и влетела в здание синагоги.

— Ксюша качественно переломалась. Я благополучно выбил головой лобовое. К тому моменту у меня уже был гипс на правой руке (в те времена я стабильно посещал травмпункт). Несколько операций, месяц лечения, и Ксения была в форме. Машина, конечно же, была без страховки, — добавил мужчина.

В 2023 году актриса снова попала в ДТП, но уже на мотоцикле, передает Voice.

Стали известны подробности о мотоциклисте, который насмерть сбил Добромилову

Ксения Добромилова, снявшаяся в клипе на песню «Девочка-война» рэперов HammAli & Navai, скончалась 5 мая после ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка снимала байкеров на проезжей части, один из них ее сбил. Врачи не смогли реанимировать фотографа. Спустя пару часов сам Navai попал в аварию в Москве. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».