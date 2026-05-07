Ударили по Ржеву: Что известно об атаке беспилотников ВСУ

В ночь на четверг Ржев подвергся атаке украинских беспилотников. Под удар попали три многоквартирных дома, жильцов которых пришлось эвакуировать, сообщил в "Максе" губернатор Тверской области Виталий Королев.

По его словам, люди во время ЧП не пострадали, однако ущерб городу причинен серьезный.

"В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках", - отметил глава региона.

Он уточнил, что 350 человек были оперативно эвакуированы. Их разместили в местной гостинице.

К этому моменту специалисты уже обследовали помещения и решили, что людям можно возвращаться в квартиры.

На месте ЧП развернут оперативный штаб. Глава региона поручил до 9 мая провести "максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире". К замене 350 поврежденных окон службы приступят уже сегодня.

Ход восстановительных работ Королев взял под свой контроль.