МЧС: людей выводят из шахты в Кузбассе из-за происшествия

Из шахты в Кузбассе после происшествия выводят людей, передает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Кемеровской области.

© Газета.Ru

В ведомстве заявили, что на угольное предприятие отправились несколько отделений горноспасателей. 30 апреля в Магаданской области произошел обвал на угольном руднике "Кадыкчанский". СМИ сообщили, что горняки оказались в ловушке после того, как в месте выработки рухнули стены.

Генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович уточнил, что причиной стал сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. К 1 мая спасатели разобрали более 4 тыс. куб. м горных масс.

Из-под завалов удалось извлечь одну из трех единиц техники. 3 мая нашли четырех человек.