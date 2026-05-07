Федеральный суд США опубликовал последнюю перед смертью записку Эпштейна

Американский суд обнародовал предсмертную записку, якобы написанную финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает газета The New York Times. Записка находилась в деле сокамерника Эпштейна, бывшего полицейского Николаса Тартальоне, обвиняемого в убийстве четырех человек.

© Газета.Ru

По его словам, он обнаружил эту записку в книге, после того, как Эпштейна вывели из камеры после попытки самоубийства, и передал ее своим адвокатам. Записка начинается с жалобы на многомесячное безрезультатное расследование. Затем говорятся слова о возможности "выбрать время, чтобы попрощаться". Текст завершается фразой: "Невесело - не стоит того".

В статье отмечается, что записка не была опубликована в течение длительного времени, пока газета не подала в суд ходатайство о ее рассекречивании.

Только после этого федеральный окружной суд Уайт-Плейнса в штате Нью-Йорк принял решение об опуликовании записки. The New York Times подчеркивает, что пока не имеется подтверждений подлинности записки.

1 мая сообщалось, что получивший наследство от Эпштейна сын дипломатов из Норвегии покончил с собой.