Известный адвокат арестован при попытке покинуть Москву

Адвокат Александр Карабанов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом свидетельствует информация, размещенная в электронной базе данных Замоскворецкого суда Москвы.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карабанову А. Л. по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ, удовлетворено", - указано в карточке.

Ранее ТАСС сообщил, что Карабанов был задержан при попытке вылететь в Сочи, где он хотел провести свой отпуск.

Юриста подозревают в том, что он взял деньги у своего клиента, в отношении которого велась доследственная проверка, за помощь в том, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Суд в Москве арестовал адвоката за попытку сбыть более 80 кг наркотиков

РБК со ссылкой на источники, в свою очередь, пишет, что следственные действия в отношении адвоката проводились 4 и 5 мая, в ходе допроса свою вину он не признал.

Александр Карабанов десять лет работал в следствии МВД. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции. Среди его клиентов были также родные скончавшейся от онкологического заболевания певицы Жанны Фриске.