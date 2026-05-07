Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Пензенской области

Система противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации пресекла попытку атаки на административный центр Пензенской области с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко на платформе «Макс», в небе над областью были перехвачены и уничтожены два дрона, следовавших в направлении Пензы.

Глава субъекта уточнил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают оперативные группы экстренных служб, координируя ликвидацию последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что жители Тулы стали свидетелями более пяти взрывов в южной и юго-западной частях города в ночь на 6 мая, когда силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников, направленных из Украины.