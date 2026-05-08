Группа туристов пропала в районе мощного извержения вулкана Дуконо

Власти Индонезии начали масштабную операцию по поиску 20 туристов, которые пропали после мощного извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахера.

«Наша команда уже направляется на место. Пока не подтверждено наличие пострадавших. По поступившим данным, поисковики ищут около 20 человек», - сообщил глава местной спасательной службы Иван Рамдани.

Все 20 пропавших - туристы-пешеходы. Среди них девять граждан Сингапура, остальные - индонезийцы, Рамдани. В комментарии Reuters, он добавил, что спасатели уже развернули десятки сотрудников, включая полицейских. Район закрыли для посетителей еще 17 апреля после роста вулканической активности. Несмотря на запрет, группа туристов оказалась в опасной зоне.

Дым от извержения представляет опасность для здоровья людей и может нарушить работу транспорта. Вулкан Дуконо находится на третьем, предпоследнем уровне тревоги по четырехступенчатой шкале Индонезии.

Вулкан Дуконо на востоке острова Хальмахера в провинции Северное Малуку проснулся утром 8 мая. Извержение произошло в 7.41 по местному времени и сопровождалось громким грохотом. Столб дыма и пепла поднялся на высоту около 10 километров.

Вулкан проявляет активность с 1933 года и регулярно выбрасывает пепел. Власти с декабря прошлого года рекомендуют не приближаться к кратеру Малупанг Вариранг ближе чем на четыре километра.