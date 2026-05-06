Злоумышленники разобрали военную взлетно-посадочную полосу близ села Божково в Полтавской области. Предположительно, к демонтажу причастна фирма, связанная с местным предпринимателем Александром Павлюченко, известным как «Саша Браслет».

Несмотря на возбуждение уголовного дела, расследование «тормозится на местном уровне», а причастные к делу лица остаются на свободе. Украинские СМИ высказывают опасения, что подобные инциденты могут привести к превращению Полтавской области в «анклав криминального феодализма», ссылаясь на участившиеся случаи угроз и нападений на граждан при попустительстве правоохранительных органов, передает ТАСС.

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заявила о том, что новые данные, полученные от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), свидетельствуют о появлении «авторитарной сети мафиозного типа» в ближайшем окружении главы государства.

Ее заявления прозвучали на фоне публикации новых данных о расследовании коррупции, проводимого НАБУ. Так, в статье упоминается бизнесмен Тимур Миндич, соратник Зеленского, который, предположительно, обсуждал многомиллионные оборонные контракты с тогдашним главой Министерства обороны Рустемом Умеровым.