Компания мужчин похитила девочку, изнасиловала в туалете ж/д вокзала и бросила на дороге

Девочка из Индии подверглась групповому изнасилованию после того, как приехала в другой город. Об этом сообщает Times of India.

Пострадавшая приехала в Патну из Виджаявады. По пути она потеряла телефон, и, поняв это только на конечной станции, она села на лавку и заплакала.

На нее обратил внимание молодой человек, который предложил отвезти ее в полицию и помочь написать заявление. В результате он отвез ее в другую точку на авторикше и дождался знакомого. Вместе они отвели ребенка в туалет железнодорожного вокзала и изнасиловали.

Позже ей стали угрожать и отвезли в строящееся здание, где их уже ждал третий молодой человек. Школьнице дали еды и по очереди изнасиловали.

«Из-за сильного кровотечения обвиняемые позже бросили ее на дороге возле станции Данапур и скрылись», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время она добралась до станции. Там ее плачущей увидел один из насильников и хотел снова забрать, но на этот раз она оказала сопротивление, а очевидцы вмешались.

Девочку отправили в больницу и оказали необходимую помощь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Два человека арестованы, третий находится на свободе.