Появились кадры лайнера, где от вспышки хантавируса умерли три пассажира

В интернете появились кадры, сделанные на круизном лайнере MV Hondius, на котором в результате вспышки хантавируса уже погибли три пассажира и заболели еще как минимум семь, пишет The Guardian.

На кадрах предстает пришвартованный к лайнеру катер, на котором находятся люди в белых защитных костюмах, а также в синих накидках.

Двое специалистов в защитном облачении выводят на палубу катера человека, и, держа его под руки, заводят в рубку.

В следующей части ролика показан общий план, на котором катер отчаливает от корабля. На его борту видны как минимум шесть человек в белых костюмах, на четверых из них — синие накидки.

Журналисты напомнили, что хантавирус — редкое заболевание, обычно вызываемое контактом с мочой, фекалиями или слюной инфицированных грызунов.

Из-за вспышки болезни на борту корабля уже скончались голландская пара (70-летний мужчина и его 69-летняя супруга) и гражданин ФРГ.

Ранее сообщалось, что на борту MV Hondius, охваченного вспышкой смертельного вируса, остаются 150 туристов.

Путешественники смотрят фильмы, постоянно дезинфицируют руки (как во время пандемии коронавируса) и ждут следующего приема пищи с соблюдением социальной дистанции, пока их корабль плывет по Атлантике.

Власти разрешили эвакуировать только трех человек, на специально оборудованных самолетах их доставили в Нидерланды. Один из них, гражданин Швейцарии, уже лечится в больнице Цюриха.