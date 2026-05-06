Бездыханную россиянку нашли висящей возле здания в Армении

Около «Института ботаники» в Ереване обнаружили тело женщины из России — по предварительной информации она могла быть убита. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации канала, женщину нашел охранник института. При этом, тело было обнаружено висящим около здания учреждения.

Личность убитой установили — ей оказалась гражданка России Валентина Орлова. Сейчас на месте происшествия работает полиция, следователи выясняют детали смерти. Тело россиянки было направлено на медэкспертизу.

Ранее в одном из хостелов Санкт-Петербурга нашли три мертвых человека.