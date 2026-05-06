В Крыму потушили пожар в парке атракционов

В Евпатории пожарные потушили возгорание на территории парка развлечений "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным спасателей, причиной вызова экстренных служб стало задымление дизель-генератора. Огонь успел охватить 15 квадратных метров, когда его потушили пожарные. Как выяснилось, причиной возгорания стало проведение сварочных работ: рабочие собирали металлическую конструкцию батута, не обратив внимание на находящиеся рядом легковоспламеняющиеся материалы.

Виновникам возникновения пожара грозит штраф или административная ответственность.

Напомним, два года назад, в апреле 2024 года, из-за короткого замыкания проводки в Евпатории сгорел зоопарк "Тропикпарк". Тогда в огне и дыму погибли 200 животных.