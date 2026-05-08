Число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары возросло до 42, 10 из них остаются в больницах региона, ещё один человек переведён на лечение в Нижний Новгород, сообщает Минздрав Чувашии. \

По последним данным, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

«Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе MAX.

5 мая ВСУ атаковали Чебоксары, погибли два человека. Повреждены 40 домов, школы, детсады и колледж.

По данным СК, массированная атака Вооружённых сил Украины осуществлялась с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Семьям погибших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары выплатят по 1,5 млн рублей.