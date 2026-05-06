Стали известны личности погибших при крушении "Аэропракта" под Омском

Стали известны личности погибших при крушении легкомоторного самолета в Омской области. Ими оказались командир судна и летчик-наблюдатель. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По данным издания, падение произошло при выполнении лесоавиационных работ. 25-летний командир Михаил В. и 45-летний летчик Алексей А. не выжили.

Отмечается, что Михаил активно вел соцсети и делился кадрами полетов. Один из последних роликов он опубликовал вчера.

Также уточняется, что борт принадлежал сертифицированной компании. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал открывшийся капот двигателя, который столкнулся с землей.

Ранее сообщалось, что в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Аэропракт-22".