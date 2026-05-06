Задержанная за кражу йогурта москвичка обратилась в суд из-за поездки на такси

В Москве женщина обратилась в суд из-за того, что ей пришлось заказывать такси домой из полицейского участка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ольгу задержали за попытку украсть йогурт: на ее карте не оказалось нужной суммы для оплаты товара, поэтому она решила покинуть магазин и прихватить его с собой. Однако женщину задержали сотрудники охраны, а позже росгвардейцы доставили ее в полицейский участок.

В отделе Ольга провела около 3,5 часа — отпустили ее ночью, поэтому ей пришлось заказать такси до дома. В судебном иске она указала, что ее унижали и не отпускали в уборную, однако записи с камер наблюдения подобные обвинения не подтвердили. Женщина потребовала возместить ей моральный вред и вред здоровью, однако суд отказал в удовлетворении исковых требований.