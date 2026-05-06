Человек упал на пути на юге Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы

Интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы были временно увеличены из-за человека на пути.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» временно ограничили в период с 30 апреля по 8 мая включительно. Так, в указанный период будут недоступны для входа и выхода станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе».

Тем временем в Москве завершается строительство первого участка Рублево-Архангельской линии и станции «Народное Ополчение». Новые маршруты откроются более чем для 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк.