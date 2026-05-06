Россиянин получил шесть лет колонии из-за оружия, которое хранил в дупле

Хостинский райсуд Сочи приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за незаконные хранение и сбыт огнестрельного оружия, проинформировала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ведомстве сообщили, что сочинец осужден за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Виновному судом назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Фигурант с 2021 по 2024 год, по данным суда, незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Он «достал из схрона самозарядный карабин "Симонова" и боеприпасы к нему» (103 штук боевых и 56 штук охотничьих патронов) и продал их «за 80 тысяч рублей». В другой раз сочинец «продал автомат Калашникова за 60 тысяч рублей». Также он «пытался продать охотничье двуствольное ружье модели "ИЖ-56"».

Действия покупателей оружия пресекли сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Суд признал фигуранта виновным по статье 222 УК РФ. В судебном заседании он полностью признал вину. Обвиняемый пояснил, что оружие принадлежало его знакомому, а он присвоил себе после его смерти и хранил в дупле дерева. А чтобы заработать денег, решил его продать.