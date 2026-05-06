В Евпатории Республики Крым загорелся парк аттракционов «Авангард». Пожар попал на видео, которое публикует «112» в Telegram.

На снятых кадрах видно густой черный дым, окутавший конструкции парка. Открытый огонь на записи не наблюдается.

Причина и площадь возгорания неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее парк аттракционов загорелся на Революционной улице в Геленджике. В сети также появилось видео, на котором запечатлены клубы дыма и полыхающий огонь.

До этого на видео попал мощный пожар в Заветах Ильича Хабаровского края. Огненный столб с трехэтажный дом появился из-за вспыхнувшей котельной и напугал местных жителей.