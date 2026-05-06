Сбежавшего из-под ареста учителя-педофила поместили в СИЗО

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя Череповца, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Мужчина, работавший учителем труда, ранее находился под домашним арестом, но скрылся от следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс-службе судов Вологодской области. После задержания фигуранта поместили в следственный изолятор, откуда его этапируют в Череповец для дальнейшего расследования.

© Московский Комсомолец

Уголовное дело было возбуждено в марте 2025 года. Тогда суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако спустя три месяца мужчина нарушил условия содержания и скрылся. Его объявили в федеральный розыск, а производство по делу временно приостановили. Всё это время злоумышленник находился в бегах, пока не был обнаружен полицией в Краснодаре.

По данным следствия, фигурант работал учителем труда в одной из школ Череповца. Одновременно он являлся студентом четвёртого курса Череповецкого государственного университета. Следствие установило, что педагог совершал развратные действия в отношении учащихся шестых, седьмых и восьмых классов. Преступления, как сообщается, происходили прямо в учебном классе.

Согласно материалам дела, молодой человек занимался с подростками оральным сексом на территории школы. После того как факты стали известны правоохранителям, было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

В настоящий момент задержанный находится в СИЗО Краснодара, после чего его этапируют в Череповец. Следствие намерено ходатайствовать об изменении меры пресечения на заключение под стражу. Ранее побег фигуранта из-под домашнего ареста свидетельствует о его нежелании сотрудничать со следствием и высокой вероятности повторного бегства. Учителю грозит до 15 лет лишения свободы.