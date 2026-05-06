Человек пострадал при землетрясении в Свердловской области

В Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла — в результате пострадал один человек. Об этом сообщает «Ура.ру».

Всего было зафиксировано два сильных толчка в ночь на 6 мая. Они произошли рядом с поселками Калья и Черемухово. В результате пострадал горнорабочий на шахте «Ново-Кальинская». По предварительным данным мужчина получил переломы, сейчас он находится в больнице.

Как рассказал ученый секретарь Института геофизики УрО РАН и кандидат геолого-минералогических наук Вячеслав Осипов, землетрясение связано с Главным Уральским разломом — активной структурой, из-за которой в регионе возможны землетрясения с высокой магнитудой.

Осипов добавил, что Свердловская область считается малосейсмичным районом, но полностью исключать вероятность землетрясений нельзя. По этой причине он призвал учитывать возможную сейсмическую активность при строительстве и работе в шахтах.

Ученый также рассказал о том, что на силу землетрясения влияет глубина толчков.

«Если событие такой сильной магнитуды произошло на глубине, то на поверхности оно может не проявиться так сильно. Но если людей трясло, то большая вероятность, что событие произошло ближе к поверхности. 10 км — это ходовой слой, который в сейсмическом плане у нас проявляет активность. Мы проводили исследования, максимум событий у нас на Урале укладывается в слой 10-15 км. По магнитуде это чувствительные события, люди и зафиксировали его по ощущениям», — уточнил он.

