В Краснодаре задержали обвиняемого в разврате учителя

Обвиняемый в развратных действиях в отношении учеников преподаватель одной из школ Череповца сбежал из-под домашнего ареста, но найден и задержан. Он помещен в СИЗО Краснодара и будет этапирован в Череповец, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"В производстве Череповецкого городского суда находится резонансное уголовное дело в отношении 23-летнего педагога одной из школ Череповца, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении учеников школы, в которой он работал (преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 4 ст. 135 УК РФ). В марте 2025 года мера пресечения в отношении подсудимого в период производства следствия была изменена с заключения под стражу на домашний арест, а после скрылся <…>. В настоящее время подсудимый задержан в Краснодаре, где помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.

В конце июля 2025 года в период рассмотрения дела судом подсудимый скрылся - покинул место своего содержания под домашним арестом (место жительства), из-за чего был объявлен в розыск. Производство по уголовному делу приостановлено для розыска подсудимого. После этапирования подсудимого из СИЗО Краснодара в СИЗО Череповца судом будет решаться вопрос о возобновлении производства по делу, сообщили в суде.