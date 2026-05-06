Мужчина предстанет перед столичным судом по делу о разбое в букмекерской конторе

Суд в Москве рассмотрит дело 37-летнего мужчины, который пришел в букмекерскую контору и, написав на бумажке угрозу, потребовал передать ему деньги. Сотрудницы организации отдали злоумышленнику сумку с 1,2 миллиона рублей.

Об этом в среду, 6 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы направила в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело о разбойном нападении на коммерческую организацию, — рассказала Нефедова.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Тогда мужчина подошел на стойку в организации, написал на бумажке угрозу и затем поочередно продемонстрировал записку сотрудницам. Женщины испугались и не стали сопротивляться. Получив деньги, подозреваемый скрылся.

Впоследствии полицейские задержали мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело. Злоумышленнику предъявили обвинение.

В апреле этого года бывший футбольный арбитр попытался ограбить владикавказскую букмекерскую контору. Мужчина взял в заложники кассиршу. Силовики смогли задержать подозреваемого, пострадавшей оказали медицинскую помощь. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».