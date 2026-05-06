В Таиланде освободили самую старую заключенную из России — 67-летнюю уроженку Москвы Ирину Кокореву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания Кокорева провела в иммиграционной тюрьме Таиланда больше года. За решетку она попала из-за бродяжничества — женщина жила на улице.

Как сообщает источник, в тюрьме Кокорева потеряла возможность ходить, так как ей не предоставили нормальное медобследование. Кроме того, она похудела на 10 килограммов.

Родные Кокоревой о ее задержании узнали не сразу — женщина говорила им, что находится под присмотром знакомого. Правда стала известна благодаря сокамернице Кокроевой из Беларуси, которая связалась с волонтерами. В результате те стали передавать Кокоревой деньги на пропитание.

Отмечается, что в России Кокорева числится в федеральном розыске как «психически беспомощный человек». Ее точный диагноз неизвестен.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде рассказал, что азиатские преступники изменили схему вербовки россиян в рабство.