Раскрыта судьба отрезавшей 4-летнему ребенку голову няни-мигрантки

В Москве суд определился с судьбой гражданки Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой, обезглавившей 4-летнюю девочку в феврале 2016 года. Об этом сообщает издание «МК».

По решению суда, признанная невменяемой женщина останется в специализированной психиатрической больнице в Казани. Планов по экстрадиции женщины нет, поскольку нет гарантий, что на родине она не окажется на свободе как вылечившаяся. В единственном женском отделении психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением сейчас содержатся 13 иностранок.

В феврале 2016 года Бобокулову задержали в Москве у станции метро «Октябрьское Поле». В руках у нее была голова ребенка. По словам очевидцев, она кричала «Аллах акбар!». Женщина работала няней в семье, проживающей на улице Народного Ополчения. Предположительно, Бобокулова дождалась, когда родители со старшим ребенком уйдут из дома, после чего расправилась с девочкой, подожгла квартиру и пошла с головой на улицу.

В 2021 году обсуждался вопрос о высылке Бобокуловой из России.