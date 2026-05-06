Колумбийский магнат исчез в Петербурге

42-летний Хуан Давид, который давно живёт в России, перестал выходить на связь в начале апреля. Близкие бьют тревогу: мужчина не отвечает на звонки и сообщения, а из соцсетей исчез полностью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждает канал, последний раз колумбийца видели в компании приятеля на вечеринке в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга. Эта встреча стала последней известной точкой в его передвижениях.

Сестра Хуана рассказала, что 6 апреля он вышел на связь сам. Тогда колумбиец заверил родственницу, что у него полный порядок. Однако после этого разговора все следы потерялись.

«Он сначала учился в РУДН в Москве, потом вернулся в Колумбию и занялся кофейным бизнесом. В 2025 году приехал в Петербург развивать дело и жил в хостеле», — поделилась сестра пропавшего.

Знакомые магната отмечают, что такое поведение для него абсолютно нетипично: раньше он всегда оставался на связи, особенно с сёстрами. Сейчас же телефон молчит, а в социальных сетях — ни одной новой публикации.