Верховный суд сократил срок участнику СВО за охоту на краснокнижных антилоп

Верховный суд РФ снизил срок наказания до двух лет участнику специальной военной операции на Украине Алексею Шарафединову, которого отправили за решетку за охоту на антилоп, внесенных в Красную книгу. Добиться такого решения помогла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом в среду, 6 мая, сообщил адвокат обвиняемого Павел Сакмаров.

— В итоге справедливость восторжествовала, приговор был изменен, а срок наказания Алексею Шарафединову — смягчен, — передает слова Сакмарова «Коммерсантъ».

Военнослужащий получил два года колонии-поселения вместо четырех. Шарафетдинов охотился на дзеренов — зобатых антилоп в декабре 2023-го. Мужчина застрелил трех животных из незарегистрированного карабина. Его поймали, когда он вез туши домой.

В отношении участника СВО возбудили уголовное дело. Шарафетдинов признал вину и частично возместил ущерб. Читинский гарнизонный военный суд вынес ему приговор в августе 2024-го. После этого мужчина обратился за помощью к Москальковой. Омбудсмен указала, что приговор слишком суров для человека, который является ветераном боевых действий.

В начале апреля силовики якобы задержали главу Закаменского района Бурятии Сергея Гонжитова, который отправился на охоту без разрешения. Мужчина застрелил оленя из карабина, а затем разделал животное.