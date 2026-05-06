Покупательницу автомобиля Блиновской обязали вернуть более 3 млн рублей

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже автомобиля, который ранее принадлежал осужденной блогерше Елена Блиновская. В рамках дела о ее банкротстве суд обязал вернуть в конкурсную массу более трех миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета.

Речь идет о договоре купли-продажи, заключенном 16 октября 2022 года. С требованием признать сделку недействительной выступил финансовый управляющий.

Суд установил, что на момент продажи у должника уже были признаки неплатежеспособности, а сама сделка могла привести к уменьшению средств, доступных кредиторам. Дополнительно отмечалось, что покупательница, по мнению суда, могла быть связана с Блиновской и осведомлена о ее финансовых проблемах.

Также выяснилось, что автомобиль был продан по цене ниже рыночной стоимости, что стало еще одним аргументом в пользу признания сделки недействительной.

В итоге суд постановил взыскать с покупательницы Анны Бражник, которая уже перепродала машину, 3 032 400 рублей в конкурсную массу должника.

Ранее бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей. 13 апреля он был приговорен к семи годам колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. Ранее в видеообращении Чекалин заявил о своей невиновности и не признал предъявленные обвинения. Оно было записано до суда. Саму Лерчек 16 марта суд освободил из-под домашнего ареста. Это произошло после подтверждения у нее онкологического заболевания. В связи с болезнью также было приостановлено судебное производство по уголовному делу в отношении Чекалиной.