В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа
В Екатеринбурге обрушилась часть крыши Уральского колледжа технологий и предпринимательства. По информации читателей URA.RU, на месте работают спасатели МЧС.
По данным портала E1, как рассказал студент учебного заведения, происшествие затронуло спортивный и частично актовый залы. Он отметил, что обрушению предшествовал громкий хлопок, а само событие произошло внезапно на фоне полного
спокойствия и отсутствия каких-либо ремонтных работ.
По словам учащихся, к зданию также прибыли сотрудники правоохранительных органов и газовой службы.