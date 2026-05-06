В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа

В Екатеринбурге обрушилась часть крыши Уральского колледжа технологий и предпринимательства. По информации читателей URA.RU, на месте работают спасатели МЧС.

По данным портала E1, как рассказал студент учебного заведения, происшествие затронуло спортивный и частично актовый залы. Он отметил, что обрушению предшествовал громкий хлопок, а само событие произошло внезапно на фоне полного

спокойствия и отсутствия каких-либо ремонтных работ.

По словам учащихся, к зданию также прибыли сотрудники правоохранительных органов и газовой службы.