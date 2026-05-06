Громкие задержания в РФ сегодня: сбор данных и нелегальные сим-карты

ФСБ задержала в семи регионах России пятерых человек, собиравших данные об оборонных заводах, транспорте и военных для украинских спецслужб, сообщает «Интерфакс». Также под стражу взяты двое граждан, которые в интернете оправдывали ракетные обстрелы и атаки дронов по российской территории.

Спецоперация прошла в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях. Среди задержанных — четверо россиян и один иностранец. В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани они по заданию украинской стороны собирали сведения об объектах ОПК, транспортной инфраструктуре и военнослужащих. Цель — подготовка диверсий и терактов.

Уголовные дела возбуждены по статьям о подстрекательстве к теракту, приготовлении к теракту, содействии диверсиям, незаконном обороте взрывчатки, участии в террористической организации и незаконном использовании персональных данных.

В Ростовской области задержали 22-летнего жителя Новочеркасска, сообщает «МВД Медиа». Он покупал незарегистрированные сим-карты и продавал абонентские номера через анонимных кураторов в мессенджере.

С февраля по март он приобрел 80 сим-карт на маркетплейсе, вставлял их в свои телефоны и передавал серийные данные вербовщикам. Те оформляли номера на посторонних людей. Также молодой человек каждый день активировал по три виртуальных номера через приложение оператора и тоже отправлял их кураторам. Всего он продал около 500 номеров. Заработок в криптовалюте он обналичивал через посредника в Ставрополе. Общий доход — 44 тысячи рублей.