Африканец напал на российских полицейских и исполнил свою мечту

В Брянской области вступил в силу приговор гражданину Судана по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, африканец находился в центре временного содержания иностранных граждан и не пожелал добровольно покидать территорию России. Он оказал неповиновение: падал на пол, цеплялся за решетку и пытался убежать, а после вступил в драку сразу с тремя полицейскими, нанеся каждому по нескольку ударов. Теперь африканец задержится в колонии-поселении. Приговор суда — один год и восемь месяцев.

Ранее в Дагестане подстрелили пытавшихся остановить потасовку полицейских.