Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с Рамблером прокомментировал резонансное ДТП на Большой Дорогомиловской улице, где мотоциклист-лихач насмерть сбил актрису и фотографа Ксению Добромилову. Эксперт проанализировал степень вины погибшей, вышедшей на дорогу ради эффектных кадров, и рассказал о возможном наказании для мужчины.

Ранее сообщалось, что в отношении 34-летнего водителя мотоцикла было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Говоря об обстоятельствах трагедии, специалист обратил внимание на то, что девушка заранее опубликовала в соцсетях схему своего расположения на разделительной полосе. Он отметил, происшествие укладывается в печальную статистику современных реалий, где границы безопасности размываются ради контента.

В принципе, ничего уникального в век развития социальных сетей и телефонов в этой ситуации нет. Люди регулярно пытаются запостить красивые видео или кадры, выходят на проезжую часть — и в результате нередко происходят ДТП. Единственное, что обращает на себя внимание — это то, что девушка заранее разместила схему своего нахождения на проезжей части. Это означает, что все участники мероприятия знали и предполагали, где она находится до того, как она попала под этот мотоцикл. Лев Воропаев Автоюрист

Добромилова стояла на разделительной полосе, где пешеходам находиться запрещено. Однако, как объяснил юрист, опасный маневр байкера, пытавшегося поднять мотоцикл на заднее колесо, юридически перевешивает неосторожность фотографа.

«Товарищ ехал на заднем колесе, то есть очевидно грубо нарушал правила дорожного движения, которые не допускают подобного маневрирования. Вряд ли можно говорить о том, что нарушение правил девушкой может как-либо смягчить наказание. Да, у суда есть право признать поведение потерпевшей смягчающим обстоятельством, но ключевую роль будет играть другое — загладил ли водитель вину перед родственниками», — отмечает эксперт.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для байкера, Воропаев указал на сложившуюся судебную практику по подобным делам.

«Если не будет достигнуто примирение сторон и потерпевшая сторона будет требовать максимального наказания, суду придется учитывать все обстоятельства. Обычно в таких случаях назначается колония-поселение с лишением права управления. Вместе с тем ч. 3 статьи 264 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы. Но, с учетом всех обстоятельств, мне кажется, будет именно колония-поселение на несколько лет. Обычно назначают два-два с половиной года с лишением прав на срок до трех лет», — резюмировал юрист.

Ранее сообщалось, что мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, был трезв.