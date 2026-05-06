Суд вынес приговор иностранцу, избившему трех российских полицейских

Гражданин Судана, который очень не хотел покидать Россию и избил троих полицейских, приговорен к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области, Почепский райсуд рассмотрел дело гражданина Судана, которого обвиняли по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Фигурант, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан, не желая добровольно покидать российскую территорию, оказал неповиновение полицейским. Суданец «падал на пол, цеплялся за решетку и пытался убежать», затем нанес удары трем правоохранителям.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Срок иностранный гражданин будет отбывать в колонии-поселении.