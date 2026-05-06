Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об обнаружении двух офицеров, которые были объявлены пропавшими без вести. Об этом стало известно РИА Новости.

Омбудсмен на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе отметила, что буквально накануне получила известие о военных. По ее данным, мужчины находились в плену. Родственники искали офицеров больше года.

Как заверила Москалькова, Москва и Киев продолжают вести переговоры о новом обмене военнопленными. Прошлый состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.

До этого российский уполномоченный рассказала, что Украина не желает принимать семь спасенных в зоне спецоперации граждан. Она напомнила, что в непростом процессе воссоединения людей с семьями, как правило, помогают Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона.