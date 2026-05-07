В Москве мужчина ударил ножом прохожего

Мужчина ударил ножом в живот прохожего на востоке столицы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В Измайлово во время драки один из участников достал нож и ударил оппонента в живот. Пострадавшего в срочном порядке доставили в больницу.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 39-летний уроженец Калмыкии, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, суд отправил его под стражу, передает телеканал РЕН ТВ.

В Москве десятки мужчин устроили драку под песню "Нас бьют — мы летаем"

Ранее в Подмосковье осудили мужчину, который попытался зарезать знакомого в деревне Житнево. Фигурант напал на потерпевшего с ножом и ударил его в грудь. Потерпевшему помог очевидец, который не позволил злоумышленнику довести свой план до конца. В итоге обвиняемого отправили за решетку на 7,5 года.