Жительница Саратова украла у знакомой кота и требовала за него выкуп

В Саратовской области женщина похитила чужого кота, чтобы выбить у его хозяйки старый долг. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел 2 марта в доме на улице Восточная в поселке Расково Гагаринского района. По словам хозяйки мейн-куна по кличке Барон, в тот день к ней приходила знакомая, которая попросила одолжить кота на две недели «для детей». Однако по истечении срока женщина отказалась вернуть животное, оцененное в 15 тыс. рублей.

Против 49‑летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, она похитила чужого кота, а затем заявила, что отдаст его только после получения 30 тыс. рублей за якобы оказанную помощь в ремонте дома.

Обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вернулся ли Барон к законной владелице, не уточняется.