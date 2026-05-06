На Урале осуждены шестеро за продашу суррогата, убившего девять человек

Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил шестерых человек к срокам от трёх лет условно до девяти лет колонии по делу об обороте суррогатного алкоголя с метанолом, в результате чего погибли девять человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

© Московский Комсомолец

Суд установил, что с сентября 2020 года по декабрь 2021 года подсудимые сбывали суррогатный алкоголь с повышенной концентрацией метилового спирта. Производство находилось в Алапаевском районе, а продажи велись в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. По данным СК, возраст пострадавших — от 32 до 59 лет. Жертвы и пострадавшие проживали в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из посёлков Югры.

Фигурантов дела приговорили к реальным срокам — от 5,5 до 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Женщины получили условные сроки — от 3 до 4 лет с испытательным сроком от 2 до 3 лет.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ — хранение, перевозка и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие смерть двух и более лиц, а также по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ — приобретение и хранение немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски семерых потерпевших.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 4,5 тонны суррогатного алкоголя. Весь контрафакт был направлен на утилизацию.