В Приморском крае перед судом предстанет продавщица отдела лотерей, которая за год похитила более 700 билетов в надежде на выигрыш. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, с января 2025 года по февраль 2026 года женщина украла свыше 700 билетов на общую сумму почти 400 тысяч рублей.

Продавщица рассчитывала сорвать крупный куш, но сделать этого ей так и не удалось, говорится в заявлении надзорного ведомства. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре уточнили, что женщину обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

