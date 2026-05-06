Названа возможная причина авиакатастрофы в Омской области

Причиной авиакатастрофы в Омской области мог стать открывшийся капот двигателя. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, у легкого самолета «Аэропракт-22» открылся капот двигателя, после чего воздушное судно столкнулось с землей.

— Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации, — передает Telegram-канал ведомства.

Самолет разбился около деревни Кошкарево около 13:00 по местному времени. Причины и обстоятельства события устанавливаются. В результате крушения погибли два пилота.

До этого другой легкомоторный самолет потерпел крушение на территории аэродрома Новинки. Судно упало после набора высоты. На борту находились два человека, оба выжили.