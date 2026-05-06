0 многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж, получили повреждения в результате атаки БПЛА на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

"Вчерашняя массированная атака повредила 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж. Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь", - написал он в "Максе".

Ранее сообщалось, что повреждения получили 28 домов.