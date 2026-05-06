Националист выслушал приговор в российском регионе

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины, который в 2023 году поступил на службу в украинское националистическое формирование. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, осужденный принимал участие в формировании, которое было причастно к военным преступлениям, совершенным на территории Донбасса.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 10 с половиной годам лишения свободы 21-летнего жителя Ставропольского края за участие в запрещенной организации.