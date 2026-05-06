Жительница Приморья похитила 700 лотерейных билетов, надеясь на выигрыш

В Приморском крае пойдет под суд продавщица лотерейного отдела, которая за год похитила более 700 билетов, надеясь на выигрыш. Об этом в среду, 6 мая, рассказали в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, с января 2025 года по февраль 2026 года женщина украла более 700 билетов общей суммой почти на 400 тысяч рублей.

— Женщина рассчитывала выиграть крупную сумму денег, однако сделать этого ей не удалось. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу, — говорится в заявлении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что продавщицу обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

